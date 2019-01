La nuova proprietà della Reggina festeggia subito con una vittoria rotonda sulla Viterbese il proprio insediamento alla guida del club calabrese. Una vittoria che permette ai reggini di portarsi a quota 34 in classifica. In vetta frenata di Juve Stabia e Trapani che non vanno oltre lo 0-0 rispettivamente contro Potenza e Sicula Leonzio, mentre il Catania si avvicina vincendo a tavolino contro il Matera. Pari anche per il Catanzaro (0-0 in casa della Vibonese), mentre il Monopoli sbanca il campo del Rende per 4-2. Infine vittoria netta della Casertana per 3-0 sul Bisceglie. Questi i risultati di serata:

Casertana-Bisceglie 3-0

Catania-Matera 3-0 a tavolino

Potenza-Juve Stabia 0-0

Reggina-Viterbese 3-1

Rende-Monopoli 2-4

Sicula Leonzio-Trapani 0-0

Vibonese-Catanzaro 0-0