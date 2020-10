Serie C, il Giudice Sportivo: due turni di stop per Hadziosmanovic e Felix Correia

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell'ultimo turno e in riferimento ai club che disputeranno le gare di recupero mercoledì 28 ottobre, ha squalificato per due giornate Cristian Hadziosmanovic della Casertana “per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro durante la gara” e Felix Correia della Juventus U23 “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.