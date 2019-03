© foto di Fotolive/Feralpisalò

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha fermato per un turno il tecnico della Feralpisalò Domenico Toscano. Per quanto riguarda i giocatori due turni di squalifica per Michele Canini (Feralpisalò), Samuele Emiliano (Gozzano) e Kouassi Marcus N’Ze (Virtus Verona). Una giornata invece per Gabriele Raja e Davide Balestrero (Albissola), Lorenzo Pinzauti e Leonardo Fontanesi(Pontedera), Francesco Signori (Sambenedettese), Allan Pierre Baclet (Reggina), Saber Hraiech (Imolese), Simone Muratore (Juventus U23), Theophilus Awua (Rende), Giuseppe Rizzo (Catania), Doudou Mangni (Monopoli), Pietro Visconti (Novara), Daniel Semenzato (Pordenone), Ettore Gliozzi (Robur Siena), Facundo Ott Vale (Siracusa), Luca Nizzetto (Virtus Entella) e Flavio Lazzari (Vis Pesaro).