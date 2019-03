© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha squalificato per due giornate per Zan Medved della Vis Pesaro per “aver tentato di colpire con una testata due calciatori della squadra avversaria”. Una giornata di squalifica invece per i seguenti calciatori: Stefano Mazzini (Carrarese), Andrea Cagnano (Pistoiese), Juan Mauri e Lorenzo Sorrentino (Lucchese), Elia Legati e Luca Guidetti (Feralpisalò), Simone Bonalumi e Gianluca Piccolo (Giana Erminio), Salvatore Burrai e Michele De Agostini (Pordenone), Angelo Persia (Teramo), Marino Defendi (Ternana), Minel Sabotic (Albinoleffe), Marcos Espeche (Gubbio), Nicholas Bensaja (Imolese), Daniele Paponi (Juve Stabia), Luca Iotti (Olbia), Guido Gomez (Renate), Pietro Cianci (Robur Siena) ed Emiliano Olcese (Vis Pesaro)