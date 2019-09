Serie C, il Monza vince ancora. Sconfitte inattese per Bari e Avellino

© foto di Andrea Rosito

Si sono giocati oggi pomeriggio cinque partite valide per la quinta giornata di Serie C. Nel girone A il Monza fa cinque su cinque imponendosi sul campo del Lecco. In gol Anastasio, Mosti e Chiricò. La formazione brianzola resta al primo posto a +3 sul Renate e +4 sull’Alessandria. Pareggio per la Juventus U23 contro il Pontedera. Toscani avanti con De Cenco, poi pareggio firmato da Mota Carvalho. 0-0 tra Novara e Pergolettese.

Nel Girone B il Fano ha pareggiato per 0-0 contro la Reggio Audace. Nel Girone C vittoria per la Reggina contro la Vibonese. In gol Reginaldo e Corazza. Ko inaspettato per il Bari. sconfitto dalla Virtus Francavilla (in gol Mastropietro). Sconfitta inattesa anche per l’Avellino, battuto dal Bisceglie. In gol Gatto.