Serie C, il patron del Cagliari Giulini sostiene l'Olbia: "È il tuo giorno. Tifiamo per te"

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini attraverso il proprio profilo Twitter ha voluto incoraggiare l’Olbia in vista della gara di ritorno dei play out contro la Giana Erminio di questa sera (i sardi all’andata si sono imposti per 1-0). “Forza Olbia, è il tuo giorno. Il calcio sardo tifa per te”, questo il messaggio di Giulini.