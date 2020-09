Serie C, il programma di anticipi e posticipi dalla 1^ alla 7^ giornata

Le gare si disputeranno nella giornata di domenica (eccetto i turni infrasettimanali e la 15a giornata di ritorno) con anticipi e posticipi nelle giornate di sabato e lunedì. Saranno determinati tre anticipi il sabato (uno per girone) e un posticipo il lunedì. Le gare di domenica saranno programmate alle ore 15.00 e alle ore 17.30. Per gli anticipi e per i posticipi la Lega Pro indicherà l’orario delle 20.45. I turni infrasettimanali si disputeranno nella giornata di mercoledì. Le società coinvolte nei posticipi del lunedì disputeranno il turno infrasettimanale immediatamente successivo nella giornata di giovedì. Le gare saranno programmate alle ore 18.30 e alle ore 20.45. Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive.

Si riporta il programma gare dalla 1a alla 7a giornata di andata nelle date e con i relativi orari.

1a GIORNATA ANDATA - 26-27-28 SETTEMBRE 2020

> GIRONE A

ALBINOLEFFE LIVORNO Domenica Ore 15.00 Stadio “Città di Gorgonzola”, Gorgonzola (MI)

CARRARESE PRO PATRIA Domenica Ore 15.00 Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri”, Carrara (MS)

JUVENTUS U23 PRO SESTO Lunedì Ore 20.45 Stadio “G. Moccagatta”, Alessandria

LECCO GIANA ERMINIO Sabato Ore 20.45 Stadio “Rigamonti Ceppi”, Lecco

LUCCHESE PERGOLETTESE Domenica Ore 17.30 Stadio “Porta Elisa”, Lucca

OLBIA PONTEDERA Domenica Ore 15.00 Stadio “Bruno Nespoli”, Olbia

PIACENZA GROSSETO Domenica Ore 15.00 Stadio “Leonardo Garilli”, Piacenza

PISTOIESE ALESSANDRIA Domenica Ore 15.00 Stadio “Marcello Melani”, Pistoia

PRO VERCELLI NOVARA Domenica Ore 17.30 Stadio “Silvio Piola”, Vercelli

RENATE COMO Domenica Ore 17.30 Stadio “Città di Meda”, Meda (MB)

> GIRONE B

CARPI SAMBENEDETTESE Domenica Ore 15.00 Stadio “Sandro Cabassi”, Carpi (MO)

FERALPISALÒ AREZZO Domenica Ore 15.00 Stadio “Lino Turina”, Salò (BS)

FERMANA MANTOVA Domenica Ore 17.30 Stadio “Bruno Recchioni”, Fermo

GUBBIO MODENA Domenica Ore 15.00 Stadio “Pietro Barbetti”, Gubbio (PG)

PADOVA IMOLESE Domenica Ore 15.00 Stadio “Euganeo”, Padova

PERUGIA A.J. FANO Domenica Ore 17.30 Stadio “Renato Curi”, Perugia

RAVENNA SUDTIROL Domenica Ore 17.30 Stadio “Bruno Benelli”, Ravenna

TRIESTINA MATELICA Domenica Ore 15.00 Stadio “Nereo Rocco”, Trieste

VIRTUSVECOMP VERONA CESENA Domenica Ore 17.30 Stadio “Gavagnin-Nocini”, Verona

VIS PESARO LEGNAGO SALUS Sabato Ore 20.45 Stadio “Tonino Benelli”, Pesaro

> GIRONE C

AVELLINO TURRIS Domenica Ore 17.30 Stadio “Partenio-Lombardi”, Avellino

CATANIA PAGANESE Domenica Ore 15.00 Stadio “Angelo Massimino”, Catania

CAVESE VIBONESE Sabato Ore 20.45 Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni (SA)

JUVE STABIA MONOPOLI Domenica Ore 17.30 Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia (NA)

POTENZA CATANZARO Domenica Ore 17.30 Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza

TERAMO PALERMO Domenica Ore 15.00 Stadio “Gaetano Bonolis”, Pian d’Accio, Teramo

TERNANA VITERBESE Domenica Ore 17.30 Stadio “Libero Liberati”, Terni

TRAPANI CASERTANA Domenica Ore 15.00 Stadio “Polisportivo Provinciale”, Erice (TP)

VIRTUS FRANCAVILLA BARI Domenica Ore 17.30 Stadio “Giovanni Paolo II”, Francavilla Fontana (BR)

Y X In attesa di programmazione

2a GIORNATA ANDATA - 03-04-05 OTTOBRE 2020

> GIRONE A

ALESSANDRIA OLBIA Domenica Ore 15.00

COMO PISTOIESE Sabato Ore 20.45

GIANA ERMINIO JUVENTUS U23 Domenica Ore 17.30

GROSSETO RENATE Domenica Ore 15.00

LIVORNO LECCO Domenica Ore 17.30

NOVARA LUCCHESE Domenica Ore 17.30

PERGOLETTESE ALBINOLEFFE Domenica Ore 17.30

PONTEDERA PIACENZA Domenica Ore 15.00

PRO PATRIA PRO VERCELLI Domenica Ore 17.30

PRO SESTO CARRARESE Domenica Ore 15.00

> GIRONE B

A.J. FANO PADOVA Domenica Ore 15.00

AREZZO PERUGIA Lunedì Ore 20.45

CESENA TRIESTINA Domenica Ore 15.00

IMOLESE VIRTUSVECOMP VERONA Domenica Ore 17.30

LEGNAGO SALUS RAVENNA Domenica Ore 17.30

MANTOVA CARPI Domenica Ore 17.30

MATELICA FERALPISALÒ Sabato Ore 20.45

MODENA VIS PESARO Domenica Ore 15.00

SAMBENEDETTESE GUBBIO Domenica Ore 17.30

SUDTIROL FERMANA Domenica Ore 15.00

> GIRONE C

BARI TERAMO Domenica Ore 15.00

CASERTANA Y In attesa di programmazione

CATANZARO TRAPANI Domenica Ore 17.30

MONOPOLI CATANIA Domenica Ore 15.00

PAGANESE TERNANA Domenica Ore 17.30

PALERMO POTENZA Domenica Ore 15.00

TURRIS VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 15.00

VIBONESE JUVE STABIA Domenica Ore 15.00

VITERBESE AVELLINO Sabato Ore 20.45

X CAVESE In attesa di programmazione

3a GIORNATA ANDATA - 07-08 OTTOBRE 2020

> GIRONE A

ALBINOLEFFE PRO SESTO Mercoledì Ore 20.45

CARRARESE PONTEDERA Mercoledì Ore 20.45

JUVENTUS U23 COMO Mercoledì Ore 20.45

LECCO ALESSANDRIA Mercoledì Ore 20.45

LUCCHESE GROSSETO Mercoledì Ore 18.30

NOVARA GIANA ERMINIO Mercoledì Ore 20.45

OLBIA PRO PATRIA Mercoledì Ore 12.30*

PIACENZA LIVORNO Mercoledì Ore 18.30

PISTOIESE PERGOLETTESE Mercoledì Ore 18.30

RENATE PRO VERCELLI Mercoledì Ore 20.45

(*) Orario disposto a ratifica della richiesta congiunta delle società interessate.

> GIRONE B

CARPI A.J. FANO Mercoledì Ore 18.30

FERALPISALÒ IMOLESE Mercoledì Ore 18.30

GUBBIO AREZZO Giovedì Ore 20.45

MATELICA SUDTIROL Mercoledì Ore 18.30

PADOVA MANTOVA Mercoledì Ore 20.45

PERUGIA CESENA Giovedì Ore 20.45

RAVENNA VIS PESARO Mercoledì Ore 20.45

SAMBENEDETTESE FERMANA Mercoledì Ore 20.45

TRIESTINA MODENA Mercoledì Ore 18.30

VIRTUSVECOMP VERONA LEGNAGO SALUS Mercoledì Ore 20.45

> GIRONE C

AVELLINO X In attesa di programmazione

CATANIA JUVE STABIA Mercoledì Ore 18.30

CATANZARO PAGANESE Mercoledì Ore 18.30

CAVESE BARI Mercoledì Ore 20.45

POTENZA CASERTANA Mercoledì Ore 20.45

TERAMO Y In attesa di programmazione

TERNANA PALERMO Mercoledì Ore 20.45

TRAPANI MONOPOLI Mercoledì Ore 18.30

TURRIS VITERBESE Mercoledì Ore 18.30

VIRTUS FRANCAVILLA VIBONESE Mercoledì Ore 18.30

4a GIORNATA ANDATA - 10-11-12 OTTOBRE 2020

> GIRONE A

ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO Domenica Ore 17.30

ALESSANDRIA NOVARA Lunedì Ore 20.45

CARRARESE PIACENZA Domenica Ore 17.30

COMO LECCO Domenica Ore 17.30

LIVORNO JUVENTUS U23 Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE GROSSETO Sabato Ore 20.45

PONTEDERA RENATE Domenica Ore 15.00

PRO PATRIA PISTOIESE Domenica Ore 15.00

PRO SESTO OLBIA Domenica Ore 15.00

PRO VERCELLI LUCCHESE Domenica Ore 17.30

> GIRONE B

A.J. FANO SAMBENEDETTESE Domenica Ore 17.30

AREZZO VIRTUSVECOMP VERONA Domenica Ore 17.30

CESENA FERALPISALÒ Domenica Ore 15.00

FERMANA PADOVA Domenica Ore 15.00

IMOLESE CARPI Domenica Ore 17.30

LEGNAGO SALUS TRIESTINA Domenica Ore 15.00

MANTOVA PERUGIA Domenica Ore 15.00

MODENA RAVENNA Domenica Ore 17.30

SUDTIROL GUBBIO Domenica Ore 15.00

VIS PESARO MATELICA Sabato Ore 20.45

> GIRONE C

CASERTANA TERNANA Domenica Ore 17.30

CATANIA TRAPANI Sabato Ore 20.45

JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 15.00

MONOPOLI TERAMO Domenica Ore 15.00

PAGANESE CAVESE Domenica Ore 17.30

PALERMO AVELLINO Domenica Ore 15.00

VIBONESE CATANZARO Domenica Ore 17.30

VITERBESE BARI Domenica Ore 15.00

X TURRIS In attesa di programmazione

Y POTENZA In attesa di programmazione

5a GIORNATA ANDATA - 17-18-19 OTTOBRE 2020

> GIRONE A

GIANA ERMINIO ALESSANDRIA Domenica Ore 17.30

GROSSETO PRO VERCELLI Domenica Ore 15.00

JUVENTUS U23 ALBINOLEFFE Sabato Ore 20.45

LECCO CARRARESE Domenica Ore 17.30

LUCCHESE COMO Domenica Ore 17.30

NOVARA PONTEDERA Domenica Ore 15.00

OLBIA LIVORNO Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE PRO SESTO Domenica Ore 17.30

PISTOIESE PIACENZA Domenica Ore 15.00

RENATE PRO PATRIA Domenica Ore 17.30

> GIRONE B

A.J. FANO IMOLESE Domenica Ore 15.00

CARPI AREZZO Domenica Ore 15.00

FERALPISALÒ SUDTIROL Domenica Ore 17.30

GUBBIO CESENA Domenica Ore 15.00

MATELICA MODENA Sabato Ore 20.45

PADOVA LEGNAGO SALUS Domenica Ore 17.30

PERUGIA FERMANA Domenica Ore 17.30

SAMBENEDETTESE MANTOVA Domenica Ore 15.00

TRIESTINA RAVENNA Domenica Ore 15.00

VIRTUSVECOMP VERONA VIS PESARO Domenica Ore 15.00

> GIRONE C

AVELLINO JUVE STABIA Lunedì Ore 20.45

BARI TRAPANI Domenica Ore 15.00

CATANZARO Y In attesa di programmazione

CAVESE VITERBESE Domenica Ore 17.30

TERAMO CASERTANA Domenica Ore 17.30

TERNANA POTENZA Domenica Ore 15.00

TURRIS MONOPOLI Domenica Ore 17.30

VIBONESE PAGANESE Sabato Ore 20.45

VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA Domenica Ore 15.00

X PALERMO In attesa di programmazione

6a GIORNATA ANDATA - 21-22 OTTOBRE 2020

> GIRONE A

ALBINOLEFFE RENATE Mercoledì Ore 20.45

ALESSANDRIA GROSSETO Mercoledì Ore 18.30

CARRARESE PISTOIESE Mercoledì Ore 20.45

COMO PERGOLETTESE Mercoledì Ore 20.45

LIVORNO NOVARA Mercoledì Ore 18.30

PIACENZA OLBIA Mercoledì Ore 20.45

PONTEDERA LECCO Mercoledì Ore 18.30

PRO PATRIA LUCCHESE Mercoledì Ore 18.30

PRO SESTO GIANA ERMINIO Mercoledì Ore 20.45

PRO VERCELLI JUVENTUS U23 Mercoledì Ore 20.45

> GIRONE B

AREZZO PADOVA Mercoledì Ore 18.30

CESENA A.J. FANO Mercoledì Ore 20.45

FERMANA GUBBIO Mercoledì Ore 20.45

IMOLESE SAMBENEDETTESE Mercoledì Ore 20.45

LEGNAGO SALUS PERUGIA Mercoledì Ore 18.30

MANTOVA MATELICA Mercoledì Ore 18.30

MODENA FERALPISALÒ Mercoledì Ore 20.45

RAVENNA VIRTUSVECOMP VERONA Mercoledì Ore 20.45

SUDTIROL CARPI Mercoledì Ore 18.30

VIS PESARO TRIESTINA Mercoledì Ore 18.30

> GIRONE C

CASERTANA CATANZARO Mercoledì Ore 20.45

CATANIA TERNANA Mercoledì Ore 20.45

JUVE STABIA CAVESE Giovedì Ore 20.45

MONOPOLI BARI Mercoledì Ore 20.45

PAGANESE VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30

PALERMO TURRIS Mercoledì Ore 18.30

POTENZA TERAMO Mercoledì Ore 18.30

TRAPANI VIBONESE Mercoledì Ore 18.30

VITERBESE X In attesa di programmazione

Y AVELLINO In attesa di programmazione

7a GIORNATA ANDATA - 24-25 OTTOBRE 2020

> GIRONE A

ALESSANDRIA PONTEDERA Domenica Ore 15.00

GIANA ERMINIO COMO Sabato Ore 20.45

GROSSETO ALBINOLEFFE Domenica Ore 15.00

LECCO PIACENZA Domenica Ore 17.30

LUCCHESE JUVENTUS U23 Domenica Ore 15.00

NOVARA CARRARESE Domenica Ore 17.30

OLBIA PRO VERCELLI Domenica Ore 15.00

PERGOLETTESE PRO PATRIA Domenica Ore 17.30

PISTOIESE PRO SESTO Domenica Ore 17.30

RENATE LIVORNO Domenica Ore 15.00

> GIRONE B

A.J. FANO MANTOVA Domenica Ore 15.00

CARPI CESENA Sabato Ore 20.45

FERALPISALÒ RAVENNA Domenica Ore 15.00

GUBBIO LEGNAGO SALUS Domenica Ore 15.00

IMOLESE FERMANA Domenica Ore 17.30

MATELICA AREZZO Domenica Ore 17.30

PADOVA SUDTIROL Domenica Ore 17.30

PERUGIA VIS PESARO Domenica Ore 17.30

SAMBENEDETTESE MODENA Domenica Ore 15.00

TRIESTINA VIRTUSVECOMP VERONA Domenica Ore 15.00

> GIRONE C

AVELLINO CASERTANA Domenica Ore 17.30

BARI CATANIA Domenica Ore 17.30

CATANZARO PALERMO Domenica Ore 17.30

CAVESE MONOPOLI Domenica Ore 15.00

TERAMO JUVE STABIA Domenica Ore 15.00

TERNANA Y In attesa di programmazione

TURRIS PAGANESE Domenica Ore 17.30

VIBONESE VITERBESE Domenica Ore 15.00

VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA Sabato Ore 20.45

X TRAPANI In attesa di programmazione