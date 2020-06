Serie C, il quadro del primo turno dei play off e dei play out. Con tutte le variabili

Dal primo luglio la Serie C tornerà in campo per i play off promozione che designeranno la quarta squadra che accederà alla Serie B. Dopo l'annuncio della rinuncia di sei club alla disputa degli spareggi e con la finale di Coppa Italia fra Juventus U23 e Ternana ancora da disputare sono tante le incognite del primo turno con alcuni club - Triestina e Feralpisalò - che possono già guardare avanti essendo certe del passaggio del turno. Questo lo schema delle sfide:

PRIMO TURNO (1 luglio)

Girone A

Siena-Juventus U23*

Alessandria-Arezzo**

Novara-Albinoleffe

(In caso di Siena penalizzato di due punti per mancati pagamenti)

Alessandria-Juventus U23*

Novara-Arezzo**

Albinoleffe-Siena

* La Pro Patria, che avrebbe potuto sostituire la squadra bianconera in caso di vittoria della Coppa Italia da parte di quest’ultimo, ha rinunciato ai play off. Passa chi avrebbe potuto incontrarla.

** Ha rinunciato ai play off, accede al turno successivo la sfidante.

GIRONE B

Padova-Sambenedettese

Feralpisalò-Modena*

Piacenza*-Triestina

* Hanno comunicato la rinuncia ai play off, passano al turno successivo le avversarie

Girone C

Ternana*-Avellino

Catania-Virtus Francavilla

Catanzaro-Teramo

* La Vibonese avrebbe potuto sostituire la Ternana in caso di vittoria della Coppa Italia da parte dei rossoverdi, ma ha comunicato la sua rinuncia. Passerebbe al turno successivo l’avversaria.

SECONDO TURNO (5 luglio)

Abbinamenti tra le tre vincenti dei gironi più Pontedera abbinato alla peggiore classificata della stagione regolare nel Girone A (che avanza poiché i toscani hanno rinunciato ai play off); più Sudtirol (Girone B), abbinato alla peggiore classificata del Girone B; più Potenza (Girone C), abbinato alla peggiore classificata del Girone C.

TERZO TURNO (9 luglio)

Le sei vincenti più le terze dei tre gironi (Renate, Carpi, Monopoli) e la vincente della Coppa Italia

QUARTO TURNO (13 luglio)

Le cinque vincenti più le tre seconde (Carrarese, Reggiana, Bari)

SEMIFINALI (17 luglio)

FINALE (22 Luglio)

PLAY OUT (andata 27 giugno, ritorno 30 giugno)

Girone A

Pianese-Pergolettese

Olbia-Giana Erminio

Girone B

Fano-Ravenna

Arzignano-Imolese

Girone C

Rende-Picerno

Bisceglie-Sicula Leonzio