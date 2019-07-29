Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club - Prima parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
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Sono state pubblicate le liste dei giovani di serie svincolati dalle società di serie C, secondo l'art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia).
Di seguito tutti i nominativi seguiti dalla rispettiva data di nascita. Per agevolare la lettura, l'elenco è diviso in due parti:
ARZIGNANO VALCHIAMPO
CAROLLO NICCOLO 23/05/2001
SPADOLA GABRIELE 19/02/2001
STELLA MATTIA 19/02/2002
TONATO LEONARDO 10/01/2001
VOLPIANA MANUEL 07/05/2001
MONZA
FALL BABACAR 01/01/2001
GIANFREDA FRANCESCO 20/02/2002
ULLI MATTIA 30/04/2003
RIBOLDI ENEA 16/07/2002
AVELLINO
AMOROSO GIUSEPPE 30/10/2002
ANNUNZIATA DAVIDE GENNARO GIUSEPPE 23/06/2001
FERRARI CRISTIAN 02/01/2002
LAMANNA DOMENICO 02/01/2001
VECCHIONE DAVIDE 05/09/2001
PIANESE
CAMPANILE EDOARDO 29/01/2001
RENATE
CAVALIERE LORENZO 05/02/2004
CAVALIERE LUCA 05/02/2004
COLOMBO OLIOTTI MAURO 22/01/2004
GIANI CESARE 25/08/2003
NITTI FACUNDO MANUEL 16/08/2004
PANZERI MARCO 17/01/2001
GIANA ERMINIO
ALTAMURA FRANCESCO 14/06/2001
BLASI STEFANO 20/03/2001
DE CARLO LORENZO 25/03/2002
FRATTURA LEONARDO 13/12/2003
GOVONI GABRIELE 20/02/2001
LABRUZZO EMANUELE 07/05/2003
LAURIOLA NICCOLO 14/06/2002
MOTTA DIEGO 29/05/2002
PREVITALI PIETRO ALBERTO 16/06/2003
ROTA NICOLO 11/06/2001
SICILIANO SIMONE 27/01/2001
VARISCO GIANLUCA 22/02/2001
GUBBIO
BIANCHI ALESSANDRO 01/03/2004
BONAFEDE ISMAIL 31/01/2004
BONTEMPI MATTEO 08/07/2004
CAGGIANO ALESSIO 22/07/2004
CALABRESI RICCARDO 14/04/2002
CUSIMANO GIUSEPPE 06/04/2002
DANGELO RICCARDO 23/08/2004
FARNETI GIOVANNI 12/03/2004
LOBERTI ALESSANDRO 05/12/2001
MASSA GENNARO 03/09/2004
MENICHELLI SIMONE 18/02/2004
PATATA LUCA 06/10/2004
SCHIRONE CHRISTIAN 23/01/2002
SICIGNANO ERRICO 07/08/2004
SIMONETTI ELIA 14/05/2004
THIOR OUMAR 20/04/2002
VITERBESE CASTRENSE
BAPIGNIGNI AMEDA TAGUDIN 10/05/2003
CAFORIO ALESSANDRO 30/08/2002
CENTOFANTE FEDERICO 27/03/2002
DE FAVERI CRISTIAN 21/05/2003
DE TORO MATTEO 29/05/2003
DEL LATTE SAMUEL 28/01/2004
FULGINITI NICHOLAS 17/02/2004
GRUSSU ALESSANDRO 09/09/2002
LA VELLA GIUSEPPE 10/02/2001
MEDORI NICOLO 18/04/2002
MOGETTI FEDERICO 13/03/2002
PIERSANTI ALESSANDRO 13/06/2002
PROIETTI CLAUDIO 28/04/2003
ROSAURI MATTEO 08/06/2004
TALIANI MARCO 07/01/2001
ZUCCHELLI FEDERICO 17/08/2003
AURORA PRO PATRIA
GARCEA IACOPO GIUSEPPE 28/11/2003
PICERNO
FRANCOLINO MATTEO 03/08/2001
GERARDI ANGELO 31/05/2001
MARRESE ANTONIO 08/08/2001
MOLES RAFFAELE 31/01/2001
NAPOLI LUIGI 23/03/2001
SABIA ANDREA 04/06/2001
CATANIA
CRISTALDI VALERIO 19/12/2002
DI PASQUALE PAOLO 31/01/2002
FAZIO DIEGO 31/01/2004
GUARNACCIA CHRISTIAN 23/01/2002
LANZA NIKOLAOS BIAGIO 31/01/2003
LO PRESTI SIMONE 08/07/2003
MUSUMECI ALESSANDRO 22/08/2003
SANTORO GABRIELE 03/04/2002
SIGNORELLI GIOELE 03/05/2004
STRANO FRANCESCO 12/01/2001
TONZUSO MICHAEL MARIO 27/07/2003
PADOVA
BARISON ANDREA 10/06/2002
D'ERRICO MARCO 06/02/2003
RAMADAN VINCENZO 01/03/2002
CARPI
BORRIELLO EMANUELE 14/02/2002
COLACE LORENZO 24/01/2003
KALAJA ALLEN 11/09/2003
LEVONI GIORGIO LEOPOLD 10/05/2003
MESCHIARI GIOVANNI 13/03/2004
PENSALFINI MATTIA 06/02/2002
CARRARESE
BONUCCELLI FEDERICO 21/03/2003
GIANNACCINI NICHOLAS 16/03/2002
RICOTTA CRISTIAN 19/04/2002
CAVESE
ABBRUZZESE VITALE 03/03/2004
ADDEO MATTEO 07/10/2004
ARCHITRAVO GIUSEPPE 20/10/2002
CARBONE AGOSTINO 13/04/2004
CARBONE ALESSANDRO 11/02/2004
CASILLO CLAUDIO 03/08/2002
CAUTERO LUIGI 01/01/2002
CAVALLO VINCENZO 14/07/2004
COPPETA MICHELE 06/04/2002
COSTANZO FRANCESCO 06/02/2003
D'AMORE GIANLUIGI 14/08/2001
DAURIA ANDREA 12/03/2002
DE PRISCO CHRISTIAN 08/05/2002
DE PRISCO MICHELE 10/04/2002
DEL PRETE STEFANO GIANMAR 08/01/2004
DI BLASIO FRANCESCO 22/10/2001
FEDELI PIETRO 13/10/2003
FERRARO GIUSEPPE 22/01/2001
FERRENTINO CARMINE PIO 15/03/2004
FERRO GENNARO 25/07/2001
FIOCCO ANTHONY 26/06/2004
FIORE EMANUELE 22/03/2001
GALLOPPA VINCENZO 25/04/2002
GIOVENCO GENNARO 04/03/2003
GRIECO MARIO 16/08/2003
GUARRACINO FABIO 07/02/2001
IOVINE ANTONIO 26/09/2002
LANDRI PABLO 11/05/2001
MAISTRO STEVEN 06/03/2001
MASOLO VINCENZO 17/05/2004
MOLTELO ARMANDO 12/06/2003
MUROLO ANTIMO 01/03/2003
NAPOLETANO MORGAN 21/04/2003
OLIVA FRANCESCO 21/06/2002
PAGANO RAFFAELE 07/12/2004
PALERMO ANDREA 27/01/2002
PAVONE SIMONE 24/02/2001
PEPE ALFONSO GIUSEPP 31/03/2003
PETRONE RAFFAELE 08/11/2002
PICERNO THOMAS 19/02/2001
REGA RAFFAELE 20/02/2003
REGIO LUCA 22/04/2002
RUGGIERO ETTORE 19/02/2004
RUSSO LUIGI 10/04/2001
SALSANO EMANUELE 12/08/2004
SALSANO LUIGI 07/03/2001
SANSONE ALESSANDRO 31/10/2001
SCHEMBRI ALESSIO 21/02/2004
SCHERILLO FRANCESCO EMANU 07/03/2001
SPERANTE CRISTIAN 25/02/2003
TIBERIO ROBERTO 04/04/2001
VITALE MARIO 23/08/2004
VOLPICELLI LUCA 08/02/2002
VUOLO FRANCESCO 29/10/2004
CESENA
BATTISTINI GIULIO 08/04/2001
DE ROSA EUGENIO MARIA 24/02/2001
EVANGELISTI ALEX 21/02/2001
PALUMBO EMANUELE MARIO 12/04/2001
SAMORE ANDREA 28/03/2001
VALBONESI MATTIA 03/01/2001
CASERTANA
ADILETTA GIUSEPPE 22/02/2002
CAPASSO ANTONIO 18/03/2002
CIMINO BALDOVINO 20/02/2004
CONTE SIMONE 03/01/2001
D'ERRICO ANTONIO VITTORIO 22/06/2002
D'ERRICO ARMANDO 03/01/2002
DE BERNARDO SALVATORE 16/08/2001
DE LUCIA ALESSANDRO 15/07/2003
DI IORIO SIMONE 18/03/2002
DI LIBERO VINCENZO 18/05/2004
DI PIERNO LUIGI 12/05/2003
DIFFICILE CRESCENZO CHRIS 18/07/2001
FAZI DARIO 20/01/2002
FORESTA ALESSANDRO 21/06/2001
GODIOLI LUCA 31/01/2001
MANNELLI ENRICO 11/04/2003
MONTAGNA CARMINE 14/10/2002
MONTELLA FELICE FRANCESCO 16/11/2001
MUSCARIELLO SALVATORE 07/03/2001
NATALE EDUARDO 06/03/2002
NATALE FABIO 03/02/2001
PALUMBO LUCA 21/02/2003
PANICO VINCENZO 15/07/2004
PAPALE DANIELE 19/07/2003
PICARDI MICHELE 11/02/2004
PIGNATELLI GENNARO 28/03/2001
PRAGLIOLA JOSEPH FABIO 02/07/2001
PRAGLIOLA LUIGI 22/07/2001
ROSSI ANTONIO 11/02/2003
SOMMA ROSARIO 04/02/2002
SQUILLANTE MARIO 12/07/2001
SUPPA GIUSEPPE 09/05/2002
UCCI EMANUELE 19/10/2001
PRO VERCELLI
BELLINGHIERI NICOLO 19/04/2001
BOVE DAVIDE 20/02/2001
DIALLO BABACAR 18/01/2001
MUSUROI ALIN AMADEUS 22/07/2001
ROSCIO ALBERTO 25/02/2002
SPIRIDON LORENZO 01/04/2003
ZANELLATO LUCA 01/02/2001
RIETI
BEZZI FABIO 18/10/2003
CERBARA EMANUELE 04/03/2001
MARINO SALVATORE 11/07/2001
PAGLIUSO RICCARDO 18/04/2004
SPADINI ALEX 13/04/2001
FERMANA
CONDORELLI FRANCESCO 09/10/2001
POLINI MATTEO 29/09/2002
SUDTIROL
CATALDI DAVIDE 14/02/2001
JOVICIC STEFAN 18/02/2002
QUAINI STEFANO 19/02/2003
ROSSI MASSIMO 13/07/2004
IMOLESE
FARACE PAOLO 25/03/2004
RIGO CHRISTIAN 23/08/2001
NOVARA
ABRI FEDERICO 06/03/2003
ALAIA ALBERTO 12/02/2004
ARGILLI RICCARDO 13/06/2003
BREGNAJ GIANLUIGI 18/04/2002
CAMPAGNA SIMONE 26/03/2003
OSMENAJ HENRY 22/01/2004
VOLONTE NICOLO 02/03/2003
OLBIA
CIARAMITARO ALESSANDRO 04/03/2002
MURA ANGELO 30/03/2001
SERRA TONINO 20/01/2003