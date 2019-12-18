Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club - Prima parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
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Quest'oggi sono state pubblicate le liste dei giovani di serie svincolati dalle società di serie C, secondo l'art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia).
Di seguito tutti i nominativi seguiti dalla rispettiva data di nascita. Per agevolare la lettura, l'elenco è diviso in due parti:
ALMA JUVENTUS FANO
OMICCIOLI MARCO 21/09/2002
PANICALI LEONARDO 01/09/2002
ALBINOLEFFE
ALBORGHETTI ENRICO 20/12/2003
AREZZO
BIANCHETTI FILIPPO 11/04/2003
BLASETTI FILIPPO 14/08/2002
BRUNI MATTIA 13/05/2003
CECCARELLI ALESSANDRO 28/11/2003
GALLORINI MATTIA 30/04/2003
LA ROSA ALESSANDRO 16/07/2002
TIRADOSSI EDOARDO 12/11/2002
ARZIGNANO VALCHIAMPO
BOSCHETTO RICCARDO 24/01/2004
RENSI MATTIA 22/05/2005
AVELLINO
BOFFA ANGELO 18/06/2004
CIMMINO LUIGI 01/07/2001
CONTE CHRISTIAN 10/01/2005
D'AVANZO BIAGIO 10/02/2004
DELLA PAOLERA JACOPO 09/08/2005
DELLO RUSSO EMANUELE 08/09/2005
DI CRISTO MARIO ROSARIO 09/12/2003
DI GREZIA MODESTINO 06/05/2003
ESPOSITO LUCA 18/08/2003
ESPOSITO PIETRO 01/08/2002
FARINELLI ROBERTO 02/10/2001
FIORE FRANCESCO PIO 07/09/2003
FIORENTINO ALESSANDRO 06/06/2003
FRANCO ANIELLO 19/03/2003
GALLO RAFFAELE 20/03/2005
GALLONE GIUSEPPE 12/05/2005
GAMBINO MARIO 18/08/2005
GAMMONE FRANCESCO PIO 12/02/2003
GAROFALO LUCIANO 05/02/2001
LO CONTE LORENZO PIO 23/09/2003
MAGNOTTI DOMENICO 09/01/2004
MAIELLO GIOVANNI 27/09/2002
MANNARA SIMONE ANTONIO 11/05/2005
MIGLIACCIO BARTOLOMEO PIO 22/12/2001
PARISI ANDREA 27/04/2003
PIACENTE LEONARDO 16/07/2005
PISTONE SALVATORE 08/03/2005
PREVETE TOMMASO 29/04/2003
SCHIBANO EUGENIO 17/09/2003
SELVAGGIO TOMMASO 10/09/2003
TRANI MARIO 03/08/2002
BARI
ATTOLICO DAVIDE 30/01/2001
DELAURENTIS VINCENZO PIO 16/09/2003
GRASSO GAETANO 28/09/2001
KHARDZEISHVILI GURAM 23/06/2001
PINTO MAURIZIO 07/07/2001
RAIA CIRO 26/03/2001
SIGNORILE VITTORIO 13/02/2003
TRENTADUE DAVIDE 21/11/2001
TRILLO FABIO 09/12/2002
BISCEGLIE
BELLINO GIUSEPPE 08/04/2004
COLACI CHRISTIAN 08/01/2003
CORRIERI DOMENICO 18/04/2003
DELL'OLIO FRANCESCO 28/02/2005
ERMINIO CHRISTIAN 29/10/2004
FUCCI DOMENICO 26/04/2003
LABARILE DANIELE 12/03/2003
LABROCA GIUSEPPE 04/07/2002
LOPEZ EDOARDO 05/07/2001
NESTA GIUSEPPE PIO 02/01/2003
PACIONE NICOLO 24/12/2004
PRIVATI DOMENICO 11/09/2003
RICCO GIANFRANCESCO 08/08/2004
RICCO MARCO 08/08/2004
RUFO GIUSEPPE 11/07/2001
RUSSO LORENZO 15/09/2002
RUTIGLIANO NUNZIO 10/03/2004
SANTOVITO NICOLO 16/01/2004
SIBILLA NICOLO 16/05/2002
STORELLI MICHELE 23/03/2001
TACCARELLI MICHELE GIOELE 12/08/2004
TARALLO CRISTIAN 15/07/2003
TETRO FRANCESCO 29/10/2001
CARRARESE
BEDINI LORENZO 09/06/2005
MICHELUCCI LORENZO 07/03/2005
RICCI NICOLO 07/03/2001
CASERTANA
ALIBERTO LUIGI 09/08/2003
AMBROSINI VINCENZO 11/06/2003
AVERSA ORESTE 17/09/2003
BOCCHETTI CHRISTIAN 24/06/2002
BUZZO GIUSEPPE 05/02/2002
CALENDA ALESSANDRO 12/07/2005
CANDIA FRANCESCO 16/07/2004
CAPASSO ANTONIO 18/03/2002
CARDUCCI ANTONIO 07/06/2002
DE LUCIA GIUSEPPE 05/03/2001
DRAGONE DIEGO 03/10/2003
ESPOSITO ANTONIO 28/12/2002
MAZZONE FRANCESCO 17/05/2005
NAPPI CARMINE 02/05/2003
NOVIELLO RAFFAELE 04/02/2005
RUSSO ALBERTO 29/05/2002
VORZILLO DOMENICO 24/06/2002
ZACCARO EMANUELE GENNARO 16/07/2003
CATANIA
AMATA ALFIO LUCA 24/07/2003
CARPINTERI ANTONIO 25/07/2005
CATANZARO
CONIGLIO FILIBERTO ANTONIO 13/03/2005
CRISTIANO GIOVANNI 18/11/2001
PROCOPIO ANTONIO 10/01/2002
RANDAZZO FORTUNATO 26/03/2004
VENTURA CARMINE 24/07/2001
CAVESE
ACSANTE VLADUT IONUT 11/01/2003
BICCARI AURELIO 29/03/2004
BLONDINO LORENZO 14/01/2003
BRANDINI DAVIDE 30/04/2005
CACCIAPUOTI PASQUALE 18/09/2003
COZZOLINO SALVATORE 10/05/2003
D'AMICO ENZO 30/06/2004
DEL REGNO DANIELE 23/03/2005
DI CICCO SALVATORE 13/04/2002
FERRO CHRISTIAN 11/04/2003
GAETA NICOLA 06/08/2001
IACCARINO VINCENZO 10/03/2003
MANCO LUIGI 20/09/2001
MANISCALCHI ENRICO 22/05/2002
MINETTI ALESSIO 11/03/2004
MINUCCI MARIO 15/10/2003
NOVI SIMONE 13/11/2002
ORTENZO FRANCESCO 15/10/2001
PEPE FRANCESCO 04/07/2003
PERUGGINO SALVATORE 19/07/2004
PICUCCI GIUSEPPE 17/02/2003
PIGLIA ERNESTO 14/10/2003
RAGO GIUSEPPE 08/02/2002
RICCIO GIUSEPPE 05/10/2005
RIVETTI VINCENZO 18/01/2004
SCARPA EDUARDO 17/01/2003
SCARPA ENRICO 25/02/2004
SICILIANO VITTORIO 02/06/2002
STANCO FRANCESCO 02/02/2005
TODISCO FRANCESCO 04/12/2004
TUCCIO VINCENZO KEVIN 21/06/2001
ZIROLI IVAN 06/10/2001
CESENA
ASTRETTO MATTEO 16/02/2001
GENOVESE MATTEO 10/02/2002
MAIO MASSIMO 23/10/2003
COMO
LACCHINI JORDI 28/04/2003
PISONI DANIELE 24/03/2003
TOURATI USSAMA 07/08/2001
VANZAN ANDREA 06/04/2002
FERMANA
CARELLI ANDREA 01/06/2004
CHIFFI SAMUEL IVAN 28/03/2002
CROCETTI ALESSANDRO 06/05/2002
GUALDESI ALESSANDRO 08/05/2003
HAXHIU FRANCESKO 13/10/2003
MAO MAHAD JIBRIL 18/12/2001
MARRONARO MARCO 30/08/2005
SOFIO EMANUELE 01/02/2002
TORELLA DOMENICO PIO 29/07/2002
ZICARI DAMIANO 02/10/2002
GOZZANO
AGLIO CRISTIAN 03/12/2003
RAHMANI ADMIR 29/11/2002
GUBBIO
BIANCHINI FILIPPO 02/02/2005
DI STANO FRANCESCO PIO 21/08/2002
GUEI MONHESIA ARMAND 29/02/2004
NOLI CRISTIAN 06/06/2003
IMOLESE
AVINO LUIGI 29/06/2005
BADIALI FILIPPO 06/02/2003
BENCIVENGA DIEGO 03/03/2003
PARI MATTIA 10/01/2005
RICCI SIMONE 20/01/2001