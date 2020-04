Serie C, la proposta dei presidenti: "Taglio di una mensilità sotto i 50mila euro, due sopra"

vedi letture

Secondo quanto riferito da Il Giornale i presidenti delle sessanta squadre di Serie C nella giornata di oggi presenteranno ai giocatori la loro proposta per il taglio degli ingaggio. A chi prende meno di 30 mila euro netti l'anno le società propongono la rinuncia a una mensilità che sarà coperta dal fondo di garanzia, mentre per chi guadagna dai 30 ai 50 mila euro il taglio sarà sempre di un mese, ma verrà coperto in parte dal ricorso alla cassa integrazione. Chi invece percepisce più di 50 mila euro a stagione dovrà rinunciare a due mesi di stipendio.