Serie C, le designazioni arbitrali della 10^ giornata nel Girone C

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 10^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno tra sabato 19 e domenica 20 ottobre:

Avellino - Bari: Matteo Marcenaro Di Genova (Zampese-Moro)

Bisceglie - Ternana: Daniele Perenzoni Di Rovereto (Maninetti-Lazzaroni)

Catanzaro - Potenza: Alberto Santoro Di Messina (Laudato-Bruni)

Cavese - Casertana: Valerio Maranesi Di Ciampino (Massara-Terenzio)

Monopoli - Reggina: Paride Tremolada Di Monza (Garzelli-Nuzzi)

Picerno - Virtus Francavilla: Francesco Carrione Di Castellammare Di Stabia (Caso-Pintaudi)

Sicula Leonzio - Rieti: Emanuele Frascaro Di Firenze (Allocco-Ravera)

Teramo - Paganese: Davide Moriconi Di Roma 2 (Somma-D'Apice)

Vibonese - Catania: Luca Zufferli Di Udine (Pellino-Festa)

Viterbese - Rende: Marco Acanfora Di Castellammare Di Stabia (Nasti-Piedipalumbo)