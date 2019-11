Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 14^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno tra sabato 9 e lunedì 11 novembre:

Bisceglie-Bari: Paride Tremolada di Monza (Vitali-Salvalaglio)

Catania-Sicula Leonzio: Valerio Maranesi di Ciampino (Poma-Grasso)

Cavese-Catanzaro: Daniele Perenzoni di Rovereto (Barone-Lattanzi)

Monopoli-Viterbese: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Pellino-Festa)

Picerno-Teramo: Filippo Giaccaglia di Jesi (Cleopazzo-Matera)

Reggina-Casertana: Ermanno Feliciani di Teramo (Basile-Di Giacinto)

Ternana-Paganese: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Lencioni-Testi)

Vibonese-Rieti: Federico Fontani di Siena (Di Maio-Centrone)

Virtus Francavilla-Rende: Luca Angelucci di Foligno (Melchiorre-Dell'Orco)