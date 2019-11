© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali per la 15^ giornata di Serie C. Ecco le scelte per il Girone B:

Fano-Piacenza: Gianpiero Miele di Nola (Ceolin-Torresan)

Carpi-Fermana: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Agostino-Cortinovis)

Feralpisalò-Padova: Nicolò Marini di Trieste (Barone-Stringini)

Sudtirol-Sambenedettese: Daniele De Santis di Lecce (Massara-Terenzio)

Gubbio-Cesena: Stefano Nicolini di Brescia (Cerilli-Pressato)

Imolese-Triestina: Daniele Paterna di Teramo (Salama-Fontemurato)

LR Vicenza-Ravenna: Francesco Meraviglia di Pistoia (Rinaldi-Yoshikawa)

Modena-Virtus Verona: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Vitale-Ricciardi)

Reggio Audace-Vis Pesaro: Mario Saia di Palermo (Bertelli-Giorgi)

Rimini-Arzignano: Maria Marotta di Sapri (Bocca-Caso)