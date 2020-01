Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 21^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno sabato 11 e domenica 12 gennaio.

AVELLINO-VIBONESE Sajmir Kumara di Verona (Mittica-Gregorio)

CAVESE-REGGINA Cristian Cudini di Fermo (Carrelli-Vettorel)

MONOPOLI-PAGANESE Alessandro Di Graci di Como (Mariottini-Buonocore)

POTENZA-TERNANA Matteo Gariglio di Pinerolo (Salama-Fontemurato)

RENDE-CASERTANA Eduart Pashuku di Albano Laziale (Pintaudi-Politi)

RIETI-PICERNO Marco Emmanuele di Pisa (Micaroni-Feraboli)

SICULA LEONZIO-TERAMO Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Cubicciotti-Dicosta)

CATANZARO-BISCEGLIE Valerio Maranesi di Ciampino (Cataldo-Ceccon)

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA Daniele Perenzoni di Rovereto (Salvalaglio-Vitali)

VITERBESE-BARI Luca Zufferli di Udine (Cortese-Perrelli)