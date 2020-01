© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare valide per la 22^ giornata del Girone B di Serie C:

Padova vs Modena: Luigi Carella di Bari (Trasciatti-Della Croce)

Cesena vs Virtus Verona: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Caso-Lenza)

Feralpisalò vs Fermana: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Andulajevic-Marchetti)

Sudtirol vs Rimini: Eugenio Scarpa di Collegno (Bertelli-Segat)

Gubbio vs Arzignano: Matteo Centi di Viterbo (Toce-Rondino)

Imolese vs Reggio Audace: Andrea Colombo di Como (Giorgi-Bonomo)

LR Vicenza Virtus vs Carpi: Francesco Meraviglia di Pistoia (Barone-Trinchieri)

Ravenna vs Fano: Stefano Nicolini di Brescia (Severino-Monaco)

Sambenedettese vs Vis Pesaro: Claudio Panettella di Gallarate (Abagnale-Regattieri)

Piacenza vs Triestina: designazione non ancora comunicata