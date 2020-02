© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 26^ giornata (settima di ritorno) di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno sabato 15 e domenica 16 febbraio.

AVELLINO-CAVESE Matteo Marcenaro di Genova (Niedda-D'Elia)

BISCEGLIE-SICULA LEONZIO Claudio Petrella di Viterbo (Montagnani-Ravera)

CATANIA-REGGINA Ermanno Feliciani di Teramo (Nuzzi-Garzelli)

PAGANESE-RIETI Luigi Catanoso di Reggio Calabria (Abagnale-Regattieri)

POTENZA-RENDE Daniele Rutella di Enna (Somma-D'Apice)

BARI-PICERNO Alessandro Di Graci di Como (Ceccon-Cataldo)

TERAMO-MONOPOLI Matteo Gariglio di Pinerolo (Massimino-Gualtieri)

TERNANA-VIRTUS FRANCAVILLA Marco Monaldi di Macerata (Dicosta-Perrelli)

CATANZARO-CASERTANA Marco Ricci di Firenze (Della Croce-Trasciatti)

VIBONESE-VITERBESE Michele Giordano di Novara (Meocci-Mariottini)