Serie C, le designazioni arbitrali della 3^ giornata nel Girone C

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 4^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno tra sabato 14 e lunedì 16 settembre:

Bari - Reggina: terna da definire

Bisceglie - Potenza: Matteo Marcenaro di Genova (Salvalaglio-Vitali)

Casertana - Rieti: Giuseppe Collu di Cagliari (Votta-Dell'Orco)

Catania - Viterbese: Mario Vigile di Cosenza (Meocci-Mariottini)

Catanzaro - Sicula Leonzio: Matteo Gariglio di Pinerolo (Massimino-Gualtieri)

Paganese - Virtus Francavilla: Matteo Gualtieri di Asti (De Pasquale-Perrelli)

Picerno - Avellino: Paride Tremolada di Monza (Dell'olio-De Chirico)

Teramo - Cavese: Claudio Petrella di Viterbo (Mittica-Gregorio)

Ternana - Monopoli: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Rizzotto-Valente)

Vibonese - Rende: Marco Ricci di Firenze (D'Apice-Somma)