Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 13^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno tra domenica 24 e lunedì 25 marzo:

Catanzaro vs Sicula Leonzio: Davide Curti di Milano (Montanari-Baldelli)

Monopoli vs Virtus Francavilla: Marco Rossetti di Ancona (Cavallina-Buonocore)

Paganese vs Casertana: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna (Licari-Micalizzi)

Potenza vs Bisceglie: Ilario Guida di Salerno (Mansi-Parrella)

Rende vs Cavese: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Cortese-Poma)

Reggina vs Catania: Luca Zufferli di Udine (Sartori-Lenarduzzi)

Viterbese vs Vibonese: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Spiniello-Piedipalumbo)

Juve Stabia vs Rieti: Riccardo Annaloro di Collegno (D'Elia-Teodori)