© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 3^ giornata di ritorno di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C.

CATANIA-MATERA Eduart Pashuku di Albano Laziale (Vitali-Pompei Poentini)

CASERTANA-UNIONE CALCIO BISCEGLIE Marco Rossetti di Ancona (Biava-Fantino)

PAGANESE-SIRACUSA Giuseppe Repace di Perugia (Carpi Melchiorre-Campogrande)

POTENZA-JUVE STABIA Matteo Marchetti di Ostia Lido (Conti-De Chirico)

RIETI-VIRTUS FRANCAVILLA Marco Monaldi di Macerata (Colasanti-Lencioni)

RENDE-MONOPOLI Mario Cascone di Nocera Inferiore (D'apice-Somma)

SICULA LEONZIO-TRAPANI Giovanni Nicoletti di Catanzaro (Terenzio-Massara)

REGGINA 1914-VITERBESE CASTRENSE Federico Fontani di Siena (Niedda-Bahri)

VIBONESE-CATANZARO Daniele De Santis di Lecce (Dibenedetto-Pappagallo)