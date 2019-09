Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

© foto di Insidefoto/Image Sport

DIRETTE* – GIRONE DI ANDATA

Si rende noto, anche a parziale modifica del Com. Uff. n.1/DIV del 02.08.2019, che le sotto indicate gare verranno trasmesse in diretta televisiva Raisport.

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019

GIRONE A - 5a GIORNATA

GIANA ERMINIO - CARRARESE Ore 18.00 (anticipo disposto per esigenze televisive).

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE 2019

GIRONE C - 6a GIORNATA

CATANIA - CAVESE Ore 20.45

*Non appena Sportitalia comunicherà la ripresa delle messa in onda delle gare in anticipo il sabato sera, verrà emesso un successivo comunicato ufficiale riportante le gare trasmesse in diretta dall’emittente Sportitalia e le gare dei turni infrasettimanali.