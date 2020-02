Serie C, le gare delle 17:30: frena il Monza, pari per Padova e Bari

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Ben 13 le gare di Serie C che si sono disputate oggi alle 17:30. Nel Girone A frenata del Monza che impatta per 2-2 contro la Robur Siena. La formazione allenata da Brocchi si era portata sul 2-0 grazie alle reti di D’Errico e Scaglia, poi sono arrivati i pareggi di Arrigoni e D’Ambrosio. Pareggio anche tra Arezzo e Como, gol ospite di Gabrielloni e pareggio di Tassi. In zona retrocessione il Lecco batte per 3-1 la Pergolettese, mentre l’Alessandria cade in casa della Giana Erminio.

Nel Girone B il Padova pareggia per 1-1 a Cesena, gol di Buglio e Borello. Vittoria del Piacenza a Ravenna, gol decisivo di Della Latta, mentre finisce in parità la sfida tra Gubbio e Rimini. 0-0 tra Virtus Verona e Imolese, mentre tra Arzignano e Triestina termina 2-2.

Nel Girone C si chiude sul 2-2 l’atteso derby tra Monopoli e Bari: la sblocca Antenucci al 6’, pari di Fella al 15’. Il sorpasso biancoverde è di Jefferson al 53’, ma sei minuti dopo la pareggia Sabbione Il Catania si impone 1-0 in casa della Cavese, gol decisivo di Mazzarani. La Viterbese batte 2-0 il Teramo, mentre l'Avellino pareggia in extremis in casa della Virtus Francavilla.