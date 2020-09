Serie C, Palermo ko. Vittorie esterne per Pontedera e Grosseto

Sono terminate le gare della prima giornata di Serie C in programma quest'oggi alle ore 15. Trapani-Casertana, in realtà, non è mai iniziata: negata l'autorizzazione ai siciliani a scendere in campo, sarà vittoria a tavolino per i campani e un punto di penalità per i granata.

Tornando al calcio giocato, nel Girone A ottime affermazioni in trasferta di Pontedera e Grosseto che si impongono con il risultato di 0-1 rispettivamente sui campi di Olbia e Piacenza. A secco le big, tutte fermate sul pari: il Livorno fa 0-0 in casa dell'Albinoleffe, stesso risultato della Carrarese tra le mura amiche con la Pro Patria e 1-1 dell'Alessandria a Pistoia.

Nel Girone B due grandi sorprese: Imolese e Matelica, infatti, sono corsare in casa di Padova e Triestina: 0-1 entrambi i finali. Successo esterno anche per il Modena che passa 0-2 a Gubbio. Vittorie tra le mura amiche, infine, per il Carpi sulla Sambenedettese (2-0) e della Feralpisalò sull'Arezzo (2-1)

Nel Girone C, infine, male le siciliane. Il Catania pareggia 1-1 in casa con la Paganese, il Teramo fa 2-0 col Palermo e, come già visto, il Trapani perderà a tavolino con la Casertana.

GIRONE A

Albinoleffe-Livorno 0-0

Carrarese-Pro Patria 0-0

Olbia-Pontedera 0-1

Piacenza-Grosseto 0-2

Pistoiese-Alessandria 1-1

GIRONE B

Carpi-Sambenedettese 2-0

FeralpiSalò-Arezzo 2-1

Gubbio-Modena 0-2

Padova-Imolese 0-1

Triestina-Matelica 0-1

GIRONE C

Catania-Paganese 1-1

Teramo-Palermo 2-0