La Lega Pro ha disposto che la gara Potenza-Sicula Leonzio, prevista per domani, allo Stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, e valida per la nona giornata di ritorno del campionato di serie C, venga rinviata a data da destinarsi. A determinare il rinvio, la nevicata che si è abbattuta in queste ore sulla Basilicata, interessata da ondate di gelo come tutto il Sud Italia.

La Lega Pro ha preso atto dell’ordinanza del sindaco di Potenza Dario De Luca che, considerate le richieste della società ospitante e le valutazioni del Gos, che ha rilevato situazioni di pericolo per la presenza di ghiaccio sugli spalti, aveva ordinato, in relazione a motivi di sicurezza pubblica, il rinvio dell’incontro anche in considerazione dell’atteso peggioramento delle condizioni climatiche.