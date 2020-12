Serie C, recupero 10^ giornata: Catania-Bisceglie 3-0. Etnei al 5° posto con 19 punti

Finisce con la vittoria del Catania per 3-0 sul Bisceglie il recupero della 10^ giornata di Serie C per quanto riguarda il Girone C. Di Sarno al 4’, Calapai al 42’ e l’autorete di Priola all’82’ le reti dell’incontro.

Con questi tre punti l’Elefantino sale a quota 19 punti, al quinto posto della classifica. Bisceglie, invece, fermo al 15° posto con 10 punti.