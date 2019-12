© foto di Andrea Rosito

Attraverso il proprio sito internet la Federcalcio ha reso noti i criteri per l'ottenimento delle Licenze Nazionali utili per la partecipazione al campionato di Serie C 2020/2021. Rispetto ai criteri utilizzati per la stagione in corso cambiano le tempistiche per il rilascio della licenza stesa. Il 22 giugno sarà, infatti, il termine perentorio per gli adempimenti (quest'anno era stato fissato al 24 giugno), entro il 1° luglio dovrà essere comunicato l'esito dell'istruttoria, il 6 luglio c'è il termine ultimo per i ricorsi e, infine, l'8 luglio ci sarà la decisione finale del Consiglio Federale sulla composizione degli organici del campionato di terza serie.