Serie C, semifinali playoff. Reggiana, Alvini: "Vogliamo e possiamo far bene"

A un passo dal sogno, o meglio, a due passi dal sogno. Perché prima della finale playoff c'è la semifinale odierna, che opporrà la Reggiana di mister Massimiliano Alvini al Novara. Di questo, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato proprio il tecnico: "Ci aspetta un appuntamento importante, storico. La nostra attenzione è solo su quello che dobbiamo fare in campo, vogliamo e possiamo far bene: questo è il nostro unico focus. Affrontiamo una squadra che non è arrivata in semifinale per caso, il Il Novara ha valori importanti, giocatori di qualità, di questo ne siamo consapevoli, ma quello che per me è importante è quello che noi vogliamo fare in campo: dobbiamo riuscire a regalare qualcosa di straordinario intanto a noi stessi, e poi al pubblico, alla città, alla tifoseria che lunedì ha emozionato tutti quanti. Siamo sereni, faremo le ultime valutazioni sulla formazione per cercare di continuare questo percorso".