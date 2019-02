Serie C, Teramo-Rimini finisce 1-0: decide Fiordaliso

Fonte: TuttoC.com

Finisce 1-0 il match tra Teramo e Rimini, decide il gol messo a segno da Fiordaliso. Tre punti fondamentali per i padroni di casa, che ora salgono a quota 27 punti in classifica, raggiungendo proprio i riminesi al quattordicesimo posto.

Poche emozioni nel primo tempo, unico episodio degno di nota il giallo di Alimi al 27'. Dopo dieci minuti Zecca è costretto ad uscire per un problema muscolare, ma nel finale di tempo si accende il match è al 45' il Teramo passa in vantaggio: Fiordaliso, sugli sviluppi di un calcio di punizione, trova la rete che sblocca il punteggio.

Stesso copione nella ripresa, latitano le occasioni. Inizia la girandola di cambi, Maurizi manda in campo Spighi al posto di Armeno. Al 73' Cicarevic prova l'azione personale, ma il suo destro viene deviato da un compagno di squadra. Succede poco o nulla nel finale di gara, i padroni di casa trovano tre punti vitali per la corsa salvezza. Nono stop consecutivo per il Rimini, a tre punti dalla zona rossa.