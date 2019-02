© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Questo pomeriggio si sono giocate quattro gare di Serie C, recuperi delle varie giornate saltate nel corso della stagione per le note vicende. Tre di queste riguardavano il Girone A dove la Virtus Entella continua la sua corsa verso la promozione battendo in rimonta la Pistoiese: toscani avanti al 12° con Luperini e raggiunti solo a inizio ripresa da Chiosa per i liguri. Dopo si scatena il solito Mota Carvalho che con una doppietta chiude i giochi e regala altri tre punti all’Entella. Vittoria in trasferta per la Lucchese sul Cuneo, in una gara che vedeva di fronte due squadre pericolanti visto il -8 (con 350mila euro di multa) arrivato nei giorni scorsi: decide Bortolussi al 56°. Pari senza gol invece fra Olbia e Robur Siena.

Nella gara del Girone C invece il Siracusa piega la Viterbese grazie alla rete di Tiscione poco dopo la mezzora coi siciliani che conquistano così tre punti preziosi nella corsa salvezza.

Girone A

Olbia-Robur Siena 0-0

Cuneo-Lucchese 0-1 (56° Bortolussi)

Virtus Entella-Pistoiese 3-1 (48° Chiosa, 69°, 79° Mota Carvalho; 12° Luperini)

Girone C

Siracusa-Viterbese 1-0 (35° Tiscione)