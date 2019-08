Serie C, vittorie all'esordio per Reggio Audace, Pontedera e Ternana

© foto di Federico Gaetano

Si è aperta oggi la Serie C con i primi tre anticipi della prima giornata, uno per girone. La Reggio Audace ha piegato per 4-1 la Feralpisalò grazie alle reti di Staiti, Scappini, Varone e Lunetta. Inutile il gol della bandiera di Giani. Si è chiuso invece 3-1 il derby toscano tra Pontedera e Carrarese: granata avanti con De Cenco, poi pareggio azzurro firmato Manneh. Nella ripresa segna prima Mannini dal dischetto e poi Calcagni. Infine vittoria per la Ternana per 3-1 contro il Rieti. In gol Marilungo all’11, poi segna Russo. I laziali accorciano con Gondo, ma nel finale Marilungo trova il tris e la doppietta personale.