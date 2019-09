© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo il vicepresidente della FIGC Cosimo Sibilia ha parlato della situazione dell’Avellino spiegando come il club irpino debba risolvere i propri problemi societari: "Il problema dell’Avellino è a livello societario e deve risolversi. Un dispiacere enorme vedere la squadra in queste difficoltà. L’Avellino fa parte della mia vita e di quella della mia famiglia e ovviamente siamo dispiaciuti. Domenica almeno dal punto di vista sportivo c’è stato questo risultato positivo ma il problema deve risolversi a livello societario. Non può essere più qualcosa sulla quale siamo costretti a interrogarci quotidianamente e per la quale non si trova mai una soluzione. Quella attuale è una stagione iniziata male che spero possa volgere nel migliore dei modi. Spero anche a breve”.