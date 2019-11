Sidigas, slitta al 3 dicembre l'udienza. L'Avellino resta in attesa

© foto di Matteo Ferri

È stata rinviata al 3 dicembre l'udienza al Tribunale di Avellino, relativa alla presentazione del piano di risanamento della massa debitoria a carico della Sidigas. Questo è quanto riporta Tuttoavellino.it raccogliendo le voci che trapelano dalle aule del tribunale della città irpina. Ora resta da capire cosa accadrà, con la Sidigas che potrebbe essere destinataria di altre tre istanze di fallimento, alla società biancoverde di proprietà del gruppo.

La trattativa per la cessione dell’Avellinno potrebbe infatti subire una brusca frenata se la Sidigas vorrà attendere il 3 dicembre per saperne di più riguardo al suo futuro e se la cordata interessata sarà intenzionata ad attendere altre due settimane per chiudere eventualmente l’acquisto del club.