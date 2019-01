Siracusa, Raciti: "Domani servirà una gara perfetta per vincere”

Fonte: TuttoC.com

Alla vigilia del derby casalingo contro il Catania, il tecnico del Siracusa Ezio Raciti ha così parlato in conferenza stampa, analizzando un match che, classifica alla mano, appare molto complicato per gli aretusei:

”Non ci si può gustare il derby in quanto tale, dobbiamo fare punti a prescindere dall’avversario. Abbiamo lavorato bene, siamo in buona condizione, anche gli ultimi arrivati si sono approcciati in modo molto positivo, mettendosi a disposizione, anche se non ho ancora deciso se schierare qualcuno di loro dal primo minuto, tranne Crispino e Parisi che saranno certamente titolari. Abbiamo scelto i nuovi con molta cura, dopo una lunga analisi su ciò che ci serviva. Il nostro Direttore, d’altronde, raramente sbaglia. Vazquez? Stiamo valutando se farlo partire dal primo minuto. Noi abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con tutti, anche se abbiamo fatto fatica a rimanere in partita per tutti i 90’. Se domani faremo la partita perfetta potremo far male al Catania”.