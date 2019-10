Roberto Sorrentino, storica bandiera del Catania, è intervenuto ai microfoni di tuttocalciocatania.com per analizzare le difficoltà incontrate dalla squadra rossazzurra in questo campionato, commentando la scelta della società di puntare sul ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli: “Mio figlio Stefano ha giocato con lui. Qualche anno fa ha fatto bene a Catania. Dispiace per Camplone che è un allenatore bravo, però Catania è una piazza particolare, difficile. Da qualche anno si spera di salire in una categoria più importante ma non ci si riesce. Quindi subentra la delusione. A Catania hai l’obbligo di vincere. In casa con Camplone sembrava una squadra di marziani, poi fuori prendeva delle batoste incredibili. L’amaro in bocca rimane e sono già 11 i punti di distacco dalla vetta”.