Spinelli attacca Livorno: "Protti e Lucarelli eroi, a me tutte le colpe. Riparto lontano da qui"

vedi letture

Socio di minoranza del Livorno, ma deciso più che mai a lasciare anche quella piccola percentuale di quote. Aldo Spinelli, ex presidente amaranto, non fa sconti a nessuno e torna a parlare ai microfoni di Telecentro2, chiarendo, come riferisce livorno24.com, quello che sarà il suo futuro, a maggior ragione di fronte all'aperta crisi societaria del club: “In 21 anni di presidenza non ho mai ricevuto aiuti da nessuno, e malgrado sacrifici e investimenti di non poco conto ho ricevuto solo critiche e offese. Quando abbiamo ottenuto risultati importanti gli eroi erano i Protti o i Lucarelli di turno, nei momenti in cui i risultati sono venuti meno il colpevole è sempre stato il sottoscritto. I presidenti li avete presi per dei cretini devono buttare i soldi e prendersi le offese, mentre i meriti se li prendono altri. A tutt’oggi non sono stato ancora compensato della fideiussione che ho depositato in Lega per l’iscrizione al campionato. Ribadisco che non voglio più avere a che fare con il Livorno, oggi ho telefonato a Mastena (presidente di banca Cerea) e gli ho detto di trovare un acquirente delle mie quote (10%), altrimenti le cederò in regalo. Detto ciò io rimango un uomo di calcio, starò fermo per 6 mesi, perché ho bisogno di ricaricare le pile, dopodichè rientrerò nel calcio lontano da Livorno”.