Stagione negativa? La Ternana "regala" gli abbonamenti: curve a 5 euro

Una stagione negativa, con il mancato accesso ai playoff a chiuderla. La Ternana cerca di ripartire dai propri tifosi e per invitarli al Liberati lancia un'iniziativa inedita. L'abbonamento per la prossima stagione, infatti, avrà un prezzo che definire stracciato sarebbe un eufemismo: si va dai 5 euro per un posto in curva ai 10 euro per uno in tribuna. Sostanzialmente, i rossoverdi regalano l'abbonamento, immaginiamo per ripagare idealmente (e non solo) una tifoseria che non ha mai fatto mancare il suo appoggio. Di seguito il comunicato degli umbri.

"La Ternana Calcio comunica di aver stabilito i prezzi degli abbonamenti per la stagione agonistica 2019/2020, che saranno i seguenti:

Le curve avranno un costo unico, per tutti gli eventi, di 5,00 euro

I distinti avranno un costo unico, per tutti gli eventi, di 8,00 euro

Le tribune avranno un costo unico, per tutti gli eventi, di 10,00 euro

Durante l’anno i biglietti per le singole gare interne avranno costi standard, come nelle passate stagioni".