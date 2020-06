SudTirol, Beccaro: "Serie B? Ora basta solo crederci. E star bene fisicamente"

Dalle colonne del Corriere dell'Alto Adige, è intervenuto il centrocampista del SudTirol Marco Beccaro, che ha parlato in vista degli imminenti playoff: "Le squadre che partecipano ai playoff sono tutte candidate alla Serie B e poi in questo periodo tutti i valori si sono azzerati. Chi arriverà meglio fisicamente avrà più possibilità di andare avanti, dove non arriverai con le gambe serve però testa e magari il cuore, devi sopperire insomma con altre caratteristiche: di sicuro la condizione fisica non può essere ottimale dato che è tre mesi che siamo fermi. Il mister ci sta torchiando molto in questo periodo, abbiamo iniziato con il lavoro individuale già da un mesetto altre squadre sono partite dopo, già durante il lockdown siamo stati seguiti molto e quando il preparatore ci ha ritrovati eravamo in condizione fisica già buona. Ora basta solo crederci: la società ci ha messo a disposizione tutto e ci ha fatto capire che vuole arrivare fino in fondo, noi stiamo coltivando questo sogno, dobbiamo solo fare lo step in più che in campionato contro le squadre grosse che non ci è riuscito e questa è l’occasione giusta per fare vedere chi siamo veramente".