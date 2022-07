ufficiale Beccaro saluta il SudTirol. Risolto consensualmente il contratto

Dopo aver portato il SudTirol in Serie B, Marco Beccaro lascia il club: è stato infatti risolto consensualmente il suo contratto.

Ecco la nota:

"F.C. Südtirol comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con Marco Beccaro, 32enne, centrale, in grado di essere impiegato all’occorrenza anche come ala sinistra o trequartista.

Nato a Camposampiero in provincia di Padova, il 25 novembre 1989, Marco Beccaro è approdato in biancorosso nel gennaio del 2020, proveniente dalla Triestina con cui aveva giocato 12 gare e segnato una rete nella prima parte della stagione. Con il club rossoalabardato aveva giocato anche nelle due precedenti stagioni (47 gare, 2 gol, 5 assist), dopo le due annate a Mestre, una in C e, la prima, in D. In precedenza aveva vestito le casacche di Luparense, Sacilese, Marano, Real Vicenza. Mezzocorona, Domegliara e Albignasego".