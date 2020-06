SudTirol, Bravo: "Ai playoff determinanti condizione e rosa. Mercato? Solo idee"

Dalle colonne del Corriere dell'Alto Adige, è intervenuto il direttore sportivo del SudTirol Paolo Bravo, che ha fatto il punto della situazione in vista dei playoff: "La società ha fatto dei sacrifici pur di metterci a disposizione tutto adesso vogliamo farci trovare pronti. I playoff quest’anno sono un’incognita, sarà molto importante in particolare la condizione fisica e poi chi avrà una rosa lunga riuscirà ad avere vantaggi maggiori; inoltre non ci sarà il fattore campo ad essere determinante, perché se è vero che la squadra meglio classificata gioca in casa, lo fa però senza pubblico. Di sicuro, come sempre, la tecnica e la qualità delle diverse squadre aiuteranno molto soprattutto quando si fa fatica a sbloccare le gare. Tutte sfide secche? È l’unico modo per arrivare in fondo con criterio".

Nota poi sul mercato: "«Qualche idea c’è ma per il momento vogliamo finire questa vedendo cosa porta con sé e poi penseremo a quella che verrà".