Sudtirol, Bravo: "Liste a 22? Regola sbagliata e umanamente scorretta"

Il direttore sportivo del Sudtirol Paolo Bravo intervistato dal Corriere dell’Alto Adige ha parlato della decisione della Lega Pro di portare a 22 il numero di giocatori in lista per ogni squadra: “Non sono d’accordo con questa regola perché in un momento non semplice come questo le società vanno in difficoltà. Si tolgono posti di lavoro ed è una decisione umanamente scorretta. - continua Bravo parlando poi della prossima stagione - Il nostro è un percorso che ha degli obiettivi e uno di questi è quello di fare il meglio possibile tutti gli anni. Ci sono realtà che in questo momento hanno più potenzialità e noi vogliamo avvicinarci a loro. Avere giocatori di proprietà ci ha portato a risultati sia sul campo che finanziari valorizzando dei giocatori e mettendoli poi sul mercato. Morosini, Ierardi e Mazzocchi sono giocatori nei quali abbiamo creduto e che quando si è creata la possibilità abbiamo giustamente lasciato andare”.