Sudtirol, Bravo su Greco: "Giocatore di personalità. Spero di chiudere in settimana"

Il Sudtirol è attivissimo sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e dopo il centravanti Odogwu si prepara a chiudere per l’esperto centrocampista Leandro Greco come spiega al Corriere dell’Alto Adige il ds Paolo Bravo: “È un giocatore di personalità, la personalità di solito la dà l’esperienza al di là che ce l’ha o meno, ed è un difetto che avevamo, è una trattativa avviata e speriamo che questa settimana di chiuderla. - conclude Bravo stilando la lista della spesa - Sto lavorando sull’arrivo di due portieri, di un difensore centrale, di un centrocampista centrale e forse vediamo anche per un terzino destro”.