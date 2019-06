Il Sudtirol vuole Stefano Vecchi sulla panchina biancorossa. Ma i tempi si allungano perché il tecnico non è ancora riuscito a risolvere il contratto col Venezia. Ecco quindi che il club si sta tutelando e, tra le varie alternative, al primo posto, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, c'è Roberto Cevoli. Quest'ultimo fino a pochi giorni fa, prima della trattativa Vecchi, sembrava il maggiore indiziato per gli altoatesini. In corsa restano anche Colella, Sottili, Bianco e Scienza.