© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Sudtirol guarda alla Serie D per rinforzare il proprio reparto offensivo con un colpo di prospettiva. Secondo quanto raccolto da Tuttoc.com gli altoatesini avrebbero messo nel mirino l’esterno destro Indrit Koni, classe ‘99, della Virtus Bolzano autore in questa stagione di 12 reti in 29 presenze e protagonista al Torneo di Viareggio con la Rappresentativa della Serie D.