Sudtirol, Pfeifer lancia la sfida: “Vogliamo vincere i play off, ma non siamo gli unici"

L’amministratore delegato del Sudtirol Dietmar Pfeifer ha parlato della corsa play off che inizia questa sera: “Quello che è stato fino a qualche mese fa in campo si cancella e si riparte da una situazione tutta nuova. C’è molto entusiasmo nella squadra per superare il primo scoglio che si presenterà davanti, abbiamo fatto tutto per esserci, abbiamo iniziato ad allenarci prima degli altri e non abbiamo lasciato nulla al caso. Ora il nostro obiettivo è vincere i play off pur sapendo che non siamo i soli a volerlo. - conclude Pfeifer al Corriere dell’Alto Adige - Favorite? Allo stato attuale non si possono fare nomi, troppo tempo che non si vedono giocare le squadre”.