© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Buone notizie in casa SudTirol, stando almeno a quanto riferisce trivenetogoal.it. Avanzano infatti i lavori per la costruzione del nuovo stadio "Druso", che sarà a tutti gli effetti a norma per la Serie B anche grazie ai suoi 10mila posti e che sarà pronto per la primavera del 2021.

Il progetto prevede che entrambe le tribune vengano allungate e portate fino a livello del campo di gioco, con la creazione di una Tribuna Nord e di una Tribuna Sud, l'allestimento un’area business, un fan shop e strutture ricettive gastronomiche per trasformare lo stadio in un’esperienza a 360 gradi. Ovviamente, durante questi lavori, il pubblico potrà continuare ad andare allo stadio, che sarà utilizzato per tutta la stagione, considerato che il manto erboso verrà rifatto solo in estate, a campionato fermo: sarà aggiunto un impianto di riscaldamento del terreno di gioco, che rappresenterà il vero valore aggiunto della struttura.