L’attaccante del Sudtirol Niccolò Romero alla fine lascerà il club altoatesino, ma per ora continua a rifiutate tutte le proposta arrivate sul suo tavolo: dall’Imolese alla Giana Erminio passando per Renate e Arzignano. Il motivo, come riporta Trivenetogoal.it, è che il centravanti aspetta una chiamata importante, il sogno sarebbe l’Alessandria, che però potrebbe non arrivare.