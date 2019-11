Sudtirol, sogno Gliozzi per l’attacco. In mezzo spunta Kaptina

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il Sudtirol si gode un grande momento di forma, è a -1 dal primo posto, in attesa di due big match come quelli contro Triestina e Vicenza, ma guarda già al mercato di gennaio dove potrebbe rinforzarsi per puntare seriamente alla Serie B. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it la società sarebbe infatti pronta a uno sforzo ulteriore per tentare il tutto per tutto. In questo senso si cerca un attaccante da affiancare a Mazzocchi e il nome caldo è quello di Ettore Gliozzi, ora al Monza. Un sogno difficilissimo da realizzare visto lo stipendio che percepisce l’ex Padova e Cesena. Se però si aprisse uno spiraglio per il prestito il ds altoatesino Bravo sarebbe pronto a fare un tentativo. In mezzo al campo invece si sta pensando a inserire in rosa Arnaldo Kaptina, classe ‘93 della Virtus Bolzano, che però dovrà ottenere prima il passaporto comunitario.