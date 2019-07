Sudtirol, Vecchi: "Stiamo lavorando su due moduli, rosa di livello”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Vecchi, allenatore del Sudtirol, dopo la prima vittoria per 5-1 nell’amichevole contro una selezione della Valridanna, commenta il ritiro dei bolzanini con poche battute: “Sono contento di quello che ho visto sinora - riporta TrivenetoGoal - sono molto soddisfatto anche del lavoro che ha fatto la società in sede di campagna acquisti. Il valore della rosa è stato livellato verso l’alto, stiamo lavorando per due moduli, 4-3-3 e 4-3-1-2 e i ragazzi stanno cercando di interpretare al meglio quello che voglio da loro. Siamo sulla buona strada, credo che possiamo fare una buona stagione”