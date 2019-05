Supercoppa Serie C, la Juve Stabia riprende l'Entella: è 2-2

© foto di Federico Gaetano

Finisce 2-2 il match di Supercoppa Serie C tra Juve Stabia e Virtus Entella. 2-2 il risultato finale al Menti, con gli ospiti in doppio vantaggio con Icardi e Iocolano in avvio di ripresa. Poi, però, Paponi ed Elia hanno riportato il risultato in parità. Si chiude con due pareggi l'avventura in Supercoppa della Virtus Entella, che dunque si trova a quota due punti in classifica. Un solo punto, invece, per la Juve Stabia che sabato prossimo affronterà il Pordenone al Bottecchia nel match che decreterà la vincitrice del trofeo.

Di seguito la classifica aggiornata:

Virtus Entella 2 punti (2 gol fatti/2 gol subiti)*

Juve Stabia 1 punto (2 gol fatti/2 gol subiti)

Pordenone 1 punto (0 gol fatti/0 gol subiti)

*una gara in più