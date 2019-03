Teramo, brutto ko per Gomis: distacco del tendine rotuleo del ginocchio

© foto di Giuseppe Scialla

La stagione di Lys Gomis, portiere in forza al Teramo, è terminata anzitempo. Il calciatore uscito in barella nel finale dell’ultima gara di campionato ha infatti riportato il distacco del tendine rotuleo del ginocchio sinistro e domani sarà visitato a Perugia dal professor Cerulli per fissare la data dell’intervento. Per Gomis si prevede un lungo stop (di norma servono sei mesi dopo un infortunio del genere) che non gli permetterà di tornare in campo prima della prossima stagione.